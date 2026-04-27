04:17, 27 апреля 2026

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Гуляйполем

Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный "Шквал" и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и "Геранями"», — сообщил он.

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка украинской армии Дмитрий Филатов сообщил, что командование ВСУ отказалось от боев за Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, подразделения согласились не тратить силы и ресурсы на сражения за город.

    Последние новости

    Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?

    Россиянам назвали число рабочих и выходных дней в мае

    ВСУ попытались атаковать город с атомной электростанцией

    В Финляндии начался отток военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Гуляйполем

    Кайли Дженнер снимком топлес анонсировала новую коллекцию собственного бренда

    Стало известно о давлении Запада на Турцию из-за банковских операций

    В России назвали Иран передовой страной

    Найденная в доме вещь не на шутку обеспокоила мать двоих подростков

    Россиянам назвали способ списать задолженность по ЖКХ

    Все новости
