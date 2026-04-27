Стало известно о жертве мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

Жертвой мощнейшего удара ВСУ по Севастополю оказался барабанщик

Жертвой мощнейшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю оказался барабанщик из группы «Рояль в кустах». Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По сведениям издания, музыкант в день трагедии задержался допоздна на работе. Мужчина не успел добежать до дома на улице Хрюкина меньше километра. Прибывшие медики не сумели его реанимировать.

Знакомые барабанщика отметили, что в прошлом он игнорировал сигналы тревоги в Севастополе. Друзья назвали его трудоголиком. На похороны мужчины начали собирать деньги, к месту, где его обнаружили, горожане несут цветы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал денежные компенсации пострадавшим после украинской атаки. По последней информации, травмы получили четыре человека.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от вражеских налетов.