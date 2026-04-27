Пострадавшим после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю пообещали помощь

Развожаев пообещал компенсации пострадавшим после удара ВСУ жителям Севастополя

Пострадавшие после мощнейшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители Севастополя получат материальную помощь. Такое обещание дал губернатор российского города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания, передает ТАСС.

До этого власти рассказали, что в результате атаки пострадали четверо человек, все они получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Одного человека спасти не удалось.

Развожаев подчеркнул, что семье невыжившего также положены компенсации.

До этого стало известно, что повреждения при ударе ВСУ по Севастополю получили около 200 домов.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от вражеских налетов.