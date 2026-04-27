12:37, 27 апреля 2026Россия

Пострадавшим после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю пообещали помощь

Развожаев пообещал компенсации пострадавшим после удара ВСУ жителям Севастополя
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пострадавшие после мощнейшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители Севастополя получат материальную помощь. Такое обещание дал губернатор российского города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания, передает ТАСС.

До этого власти рассказали, что в результате атаки пострадали четверо человек, все они получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Одного человека спасти не удалось.

Развожаев подчеркнул, что семье невыжившего также положены компенсации.

До этого стало известно, что повреждения при ударе ВСУ по Севастополю получили около 200 домов.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от вражеских налетов.

