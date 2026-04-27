Появились новые подробности последствий мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

Повреждения при мощнейшем ударе ВСУ по Севастополю получили почти 200 домов

Повреждения при мощнейшем ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю получили почти 200 домов. Новые подробности последствий налета появились в сообщении главы департамента безопасности города Алексея Краснокутского, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению чиновника, при налете беспилотников ВСУ на город повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных жилых домов.

«Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. (...) Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — заявил Краснокутский.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали около ста беспилотников. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим. По словам чиновника, ВСУ планировали запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.