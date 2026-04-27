Появились новые подробности последствий мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

11:15, 27 апреля 2026

Повреждения при мощнейшем ударе ВСУ по Севастополю получили почти 200 домов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повреждения при мощнейшем ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю получили почти 200 домов. Новые подробности последствий налета появились в сообщении главы департамента безопасности города Алексея Краснокутского, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению чиновника, при налете беспилотников ВСУ на город повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных жилых домов.

«Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. (...) Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — заявил Краснокутский.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали около ста беспилотников. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим. По словам чиновника, ВСУ планировали запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

