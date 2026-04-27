Трамп потребовал уволить телеведущего за шутку про его жену

21:26, 27 апреля 2026

Трамп потребовал уволить телеведущего Киммела за шутку про Меланию
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrea Hanks / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно уволить американского телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC за шутку про его супругу Меланию. С таким призывом он выступил в соцсети Truth Social.

За несколько дней до инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором также присутствовал Трамп с супругой, Киммел в шутку назвал Меланию «будущей вдовой, ожидающей наследства». Позднее американский лидер резко раскритиковал слова телеведущего, подчеркнув, что сказанное им находится «за гранью допустимого».

«Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... (...) Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC», — написал он.

Покушение на американского лидера произошло в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, выстрелы прозвучали за пределами зала, после чего сотрудники Секретной службы немедленно прикрыли Трампа. С места происшествия также были эвакуированы Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

