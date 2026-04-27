Трамп потребовал уволить телеведущего за шутку про его жену

Трамп потребовал уволить телеведущего Киммела за шутку про Меланию

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно уволить американского телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC за шутку про его супругу Меланию. С таким призывом он выступил в соцсети Truth Social.

За несколько дней до инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором также присутствовал Трамп с супругой, Киммел в шутку назвал Меланию «будущей вдовой, ожидающей наследства». Позднее американский лидер резко раскритиковал слова телеведущего, подчеркнув, что сказанное им находится «за гранью допустимого».

«Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... (...) Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC», — написал он.

Покушение на американского лидера произошло в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, выстрелы прозвучали за пределами зала, после чего сотрудники Секретной службы немедленно прикрыли Трампа. С места происшествия также были эвакуированы Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.