02:56, 27 апреля 2026

Трамп пристыдил журналистку за цитаты из манифеста стрелявшего на приеме американца

Трамп раскритиковал журналистку, которая процитировала письмо Коула Аллена
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS раскритиковал журналистку, которая процитировала письмо 31-летнего Коула Аллена, который устроил стрельбу на приеме ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Вы ужасные люди, ужасные. Он [Аллен] больной человек, вам должно быть стыдно, когда вы читаете это. Он это написал, да. Я не насильник, я не педофил», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что нападавший написал слова, которые не имеют к нему никакого отношения, поскольку политик полностью оправдан.

Коул Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение. Американец назвал членов администрации целями атаки.

