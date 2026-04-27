18:10, 27 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский отчитался о законтрактованных наземных БПЛА

Зеленский: Украина взяла контракты на 25 тысяч наземных БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина взяла контракты на двадцать пять тысяч наземных БПЛА, в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Уже законтрактовано 25 тысяч наземно-роботизированных комплексов — вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень», — заявил Зеленский.

По его словам, власти страны планируют наращивать контрактование производства наземных БПЛА.

Ранее Зеленский заявил, что первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
