Зеленский отчитался о законтрактованных наземных БПЛА

Зеленский: Украина взяла контракты на 25 тысяч наземных БПЛА

Украина взяла контракты на двадцать пять тысяч наземных БПЛА, в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Уже законтрактовано 25 тысяч наземно-роботизированных комплексов — вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень», — заявил Зеленский.

По его словам, власти страны планируют наращивать контрактование производства наземных БПЛА.

Ранее Зеленский заявил, что первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины.