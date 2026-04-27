16:35, 27 апреля 2026

Украинский диверсант получил ожоги ради премии

В Краснодарском крае диверсант Хихняк получил 12,5 года за поджог
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

В Краснодарском крае работавшему на украинские спецслужбы россиянину Данилу Хихняку дали 12,5 года за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в декабре 2024 года осужденный решил откликнуться на объявление и заработать 20 тысяч рублей. В случае травмы кураторы обещали заплатить больше, и диверсант при выполнении задания получил ожоги, однако с выплатой премии его обманули.

Первые три года срока осужденный проведет в тюрьме.

Ранее в Коми ликвидировали планировавших атаку дронами нефтяного предприятия.

