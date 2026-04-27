Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

Мощные ливни накрыли китайский округ Циньчжоу и вызвали сильные наводнения

Мощные ливни накрыли китайский округ Циньчжоу и вызвали сильные наводнения. Машины на дорогах буквально утонули — видео с транспортными средствами в воде опубликовал Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На опубликованных кадрах припаркованные автомобили утоплены. Машины также стоят на дороге и не могут проехать из-за обилия воды.

На юг Китая обрушился самый мощный ливень в стране с начала этого года, превративший улицы городов в реки. В прибрежных районах Гуанси выпало около 362 миллиметров осадков. В городах Циньчжоу и Бэйхай зафиксирован экстремальный уровень осадков — до 538 миллиметров всего за 12 часов. Это почти полугодовая норма осадков.

