16:50, 27 апреля 2026Авто

Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

Мощные ливни накрыли китайский округ Циньчжоу и вызвали сильные наводнения
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Мощные ливни накрыли китайский округ Циньчжоу и вызвали сильные наводнения. Машины на дорогах буквально утонули — видео с транспортными средствами в воде опубликовал Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На опубликованных кадрах припаркованные автомобили утоплены. Машины также стоят на дороге и не могут проехать из-за обилия воды.

На юг Китая обрушился самый мощный ливень в стране с начала этого года, превративший улицы городов в реки. В прибрежных районах Гуанси выпало около 362 миллиметров осадков. В городах Циньчжоу и Бэйхай зафиксирован экстремальный уровень осадков — до 538 миллиметров всего за 12 часов. Это почти полугодовая норма осадков.

Ранее на Москву обрушились снегопады. Высота сугробов в понедельник, 27 апреля, оказалась рекордной за 55 лет и достигла 12 сантиметров. В столице выпало 16 миллиметров осадков.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Двигатель самолета с двумя сотнями пассажиров загорелся во время разгона

    PlayStation 5 подорожали по всему миру

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Все новости
