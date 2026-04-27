06:30, 28 апреля 2026

В Госдуме назвали минусы массового ухода учеников после 9-го класса в колледжи

Екатерина Смирная

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В советский период 50-70 процентов школьников после 9-го класса переходили в 10-й, сейчас же большинство уходят в колледжи и техникумы, отметил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал минусы этой тенденции.

«Спрашивается, почему сейчас ребята идут в колледжи? Причин несколько. Одна заключается в том, что хотят быстрее начать работать и зарабатывать. Это связано во многом с доходами родителей. Как правило, в колледжи идут ребята из семей с невысокими доходами. Причина вторая — это единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ребята не хотят тратить свое время, силы и деньги на подготовку к ЕГЭ. По нашим оценкам, на 2024 год затраты родителей на репетиторов к ЕГЭ составляли примерно 450 миллиардов рублей. Сейчас они еще больше. При чем мы считали по самым низким расценкам», — поделился депутат.

По словам парламентария, большинство его коллег в профильном министерстве считают тенденцию массового ухода молодежи в колледжи замечательной. Однако ее преимущества неочевидны, указал он.

Во-первых, таким образом неизбежно падает уровень общего образования, так как общеобразовательных предметов в колледжах гораздо меньше, обозначил политик. Во-вторых, сокращается количество потенциальных высококвалифицированных специалистов, добавил депутат.

Я имею в виду, что, как правило, в инженерные, медицинские вузы за некоторым исключением ребята поступают обычно с высокими баллами ЕГЭ после 11 класса. Для ребят из колледжей, которые соберутся в эти вузы не по профилю, получить такие баллы ЕГЭ почти невозможно

Олег Смолиндепутат Госдумы

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание, что советская система технического образования никогда не испытывала дефицита студентов. Сейчас же, по его словам, целый ряд вузов с трудом набирает первокурсников на инженерные специальности, которые особенно нужны в стране.

«Наконец, я всегда говорю о том, что, если бы мне пришлось выбирать профиль или колледж после 9-го класса, я бы обязательно ошибся, и, думаю, что не я один. Поэтому с моей точки зрения более благоприятным было бы соотношение как минимум 50 на 50 или, как было в советский период, когда в старшие классы шли больше 50 процентов, а в колледжи — меньше 50 процентов. Это бы нам обеспечило большие возможности выбора квалифицированных специалистов в будущем», — завершил Смолин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на бесплатное образование вдовам участников специальной военной операции (СВО).

