В Киеве сообщили об обсуждении тихого переворота в политическом закулисье

Бортник: В политическом закулисье Украины обсуждается тихий переворот
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

В политическом закулисье Украины обсуждается тихий переворот и сокращение полномочий президента страны Владимира Зеленского, об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, ходят слухи о возможной замене главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию с формированием новой коалиции из различных политических представителей. После этого может произойти смена главы парламента и премьер-министра Украины.

«И эта новая связка, коалиция начнет дискуссию о разграничении полномочий с президентом Украины и может конкурировать с ним за власть», — рассказал Бортник, добавив, что лично он на данном этапе не видит инструментов для реализации подобного сценария.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения президента Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций.

