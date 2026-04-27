06:00, 27 апреля 2026

В Китае назвали плюсы для США от приглашения Путина на саммит G20

Марина Совина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu назвали плюсы для США от приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По их мнению, присутствие российского лидера добавит значимости Штатам как организатору мероприятия.

«Россия является важным игроком на международной арене, и приглашение на саммит G20 такого политического тяжеловеса, как Путин, добавит значимости этому мероприятию и его организатору — США», — говорится в материале.

Обозреватели отметили, что пока неясно, примет ли Путин приглашение, это зависит от множества факторов, в первую очередь от вопросов обеспечения безопасности. Кроме того, Москва хочет увидеть сигналы, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу по Украине, уверены авторы статьи.

Если к декабрю в переговорах будет достигнут существенный прогресс, саммит может предоставить новые возможности для обсуждений, добавили китайские журналисты.

Вне зависимости от того, приедет ли Путин в США, дальнейшее взаимодействие между Москвой и Вашингтоном существенно влияет на развитие глобального порядка, заключили обозреватели.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу, однако считает его присутствие полезным.

