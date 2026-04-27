В Кремле спрогнозировали дипломатическую активность по Украине

Песков выразил надежду на увеличение дипломатических контактов по Украине

Дипломатическая активность на украинском направлении должна усилиться. Такую надежду выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится», — отметил он.

По словам Пескова, трехсторонние контакты по Украине были прекращены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он также напомнил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта, продолжая выполнять цели специальной военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США не оставят попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжат работать в этом направлении.