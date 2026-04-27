В НАТО ответили на вопрос о победителе в конфликте США и Ирана

13:34, 27 апреля 2026Мир

Драгоне: Сейчас рано определять победителя в конфликте США, Израиля и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На данный момент еще рано определять победителя в военном конфликте США и Израиля против Ирана, так как ситуация остается динамичной. Об этом заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью «РБК-Украина».

«Сейчас трудно сказать... Я бы подождал еще некоторое время, прежде чем определять победителей и проигравших, поскольку события все еще развиваются. Думаю, в итоге возобладает путь переговоров», — сказал он.

Драгоне отметил, что конфликт сопровождался массированной атакой, которая привела к значительным разрушениям, однако одновременно проявилась и новая устойчивость сторон.

Ранее стало известно, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

