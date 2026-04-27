В партии Зеленского предрекли десятки тысяч дел в ЕСПЧ после завершения конфликта

Камельчук: В ЕСПЧ поступят десятки тысяч дел по мобилизации на Украине

После завершения конфликта в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступят десятки тысяч дел и исков по принудительной мобилизации на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Все эти случаи бусификации — прямые поводы для подачи в Европейский суд по правам человека, который однозначно встанет на сторону человека», — сообщил парламентарий.

Нардеп также отметил, что сложно сказать, сможет ли государство выплатить все компенсации, которые назначит ЕСПЧ пострадавшим украинцам.

Ранее стало известно, что на Украине задумались об отмене брони от мобилизации. Об этом сообщила политический обозреватель Юлия Забелина.

