В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с 1 мая

В России началась короткая рабочая неделя, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля. Это следует из данных производственного календаря.

Согласно календарю, последняя рабочая неделя апреля будет сокращенной и продлится четыре дня, поскольку День весны и труда в этом году в России приходится на пятницу, 1 мая, которая станет выходным при пятидневной рабочей неделе.

Ранее сокращенные недели уже были в конце февраля — из-за Дня защитника Отечества, и в марте — в связи с Международным женским днем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве майские праздники начнутся с мокрого снега с дождем. Температура воздуха в этот день составит около 6 градусов тепла.