10:59, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать город с атомной электростанцией

Депутат Колесник назвал безумием попытки ВСУ наносить удары по Запорожской АЭС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине не сделали выводы после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), если в годовщину аварии пытаются атаковать Энергодар, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

В ночь с 26 на 27 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

«Наносить удары по Запорожской АЭС — это безумие. Авария на Чернобыльской АЭС нанесла колоссальный ущерб всей Европе, даже в Шотландии были следы радиоактивного заражения на местности. Я думаю, что киевскому режиму без разницы, они решают какие-то свои вопросы, запугивают население, показывают свою готовность наносить удары по ядерным объектам. Собственно, пострадают и украинцы. Это еще раз показывает пренебрежение к своим же согражданам», — высказался депутат.

Парламентарий добавил, что АЭС — объекты особой опасности, атаки на которые могут нанести вред не только военному, но и мирному населению, поэтому их защиту нужно усиливать и делать многоуровневой.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников.

