В России словами «бредовая идея» ответили на желание ЕС получить репарации от Москвы

Константинов: Слова Кошты о репарациях от России являются бредом

Слова главы Евросовета Антониу Кошты о репарациях, которые, по его мнению, Россия должна выплатить Украине, являются бредовой идеей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Антониу Кошта заявил, что Евросоюз утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. При этом Киев обязан вернуть деньги только в случае выплат со стороны России.

«Ни о каких репарациях не может быть и речи. Даже [Владимир] Зеленский прекрасно это знает. Это совершенно бредовая идея», — сказал парламентарий.

Константинов также призвал Евросоюз не рассчитывать на какие-либо выплаты со стороны Москвы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины. При этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что кредит от Европейского союза не затрагивает расходы на восстановление энергетики.