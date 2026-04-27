19:01, 27 апреля 2026Россия

В России словами «бредовая идея» ответили на желание ЕС получить репарации от Москвы

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Слова главы Евросовета Антониу Кошты о репарациях, которые, по его мнению, Россия должна выплатить Украине, являются бредовой идеей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Антониу Кошта заявил, что Евросоюз утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. При этом Киев обязан вернуть деньги только в случае выплат со стороны России.

«Ни о каких репарациях не может быть и речи. Даже [Владимир] Зеленский прекрасно это знает. Это совершенно бредовая идея», — сказал парламентарий.

Константинов также призвал Евросоюз не рассчитывать на какие-либо выплаты со стороны Москвы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины. При этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что кредит от Европейского союза не затрагивает расходы на восстановление энергетики.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
