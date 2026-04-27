В России указали на плохую подготовку США к операции в Иране

Пушков считает, что США плохо подготовились к проведению операции в Иране

США плохо подготовились к операции в Иране, так как надеялись быстро достичь результатов силовым давлением. На это указал сенатор Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

По мнению Пушкова, Вашингтон при подготовке операции на Ближнем Востоке оглядывался на недавние события в Венесуэле, когда американским военным удалось без труда похитить президента страны Николаса Мадуро.

«Похищение Мадуро и очень, я бы сказал, слабенькая реакция на это со стороны венесуэльцев ... убедили его [президента США Дональда Трампа], что точная хирургическая военная операция — хороший инструмент, чтобы вынудить зарубежный режим вести себя так, как угодно американцам», — сказал сенатор.

В связи с этим, считает Пушков, Трамп рассчитывал на быстрое достижение результата и в Исламской Республике.

Ранее сообщалось, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров.