20:14, 27 апреля 2026Россия

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп», — написал он.

Губернатор призвал жителей следить за сообщениями, а также не пренебрегать мерами безопасности. Отбой тревоги, по его словам, также объявляется три раза по громкоговорителям.

В ночь на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал Развожаев, ВСУ планировали запугать население. Вечером 27 апреля украинские войска снова ударили по городу.

