20:25, 27 апреля 2026

В США оценили сброс ядерной бомбы с истребителя Су-7

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alan Wilson / Wikipedia

Советские военные в ходе холодной войны провели необычное испытание со сбросом ядерной бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-7. Необычный эпизод оценили в публикации американского издания TWZ.

На ролике показана подготовка к вылету и установка малокалиберной ядерной бомбы на пилон под фюзеляжем. Удар с кабрирования нанесли по дивизионному командному пункту условного противника на Семипалатинском полигоне. Летчик использовал прибор ПБК-1 для прицеливания. После атаки истребитель ушел из зоны поражения.

Как пишет издание, это уникальная запись, поскольку большинство испытаний ядерного оружия проходили на земле или под землей. При этом во всех 200-250 эпизодах со сбросами бомб с самолетов использовали бомбардировщики с несколькими членами экипажа. Автор назвал сброс ядерной бомбы с пилотируемого самолета рискованным предприятием.

«При сбросе ядерного устройства с самолета возникает множество переменных (высота, скорость, траектория), которые усложняют измерения. Если что-то пойдет не так, вы рискуете потерять самолет или, что еще хуже, спровоцировать случайный взрыв», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В марте издание 19FortyFive писало, что пилоты Военно-воздушных сил США в годы холодной войны активно испытывали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 над «Зоной 51» в штате Невада.

