19:12, 25 марта 2026

В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

19FortyFive: Пилоты ВВС США испытывали советские МиГ-21 и МиГ-23 над «Зоной-51»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США в годы холодной войны активно испытывали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 над засекреченным объектом, который называют «Зоной 51». Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

Отмечается, что с конца 1960-х годов американские спецслужбы работали над получением советских истребителей. В частности, им удалось доставить на объект ВВС США в штате Невада МиГ-21 и МиГ-23. «Зона 51» позволяла проводить испытательные полеты в условиях секретности.

«Она была защищена от проникновения в воздушное пространство, доступ к ней был ограничен, а вся необходимая для тестирования зарубежных технологий инфраструктура была скрыта от посторонних глаз», — рассказывает Бакби.

Американские пилоты регулярно использовали советские самолеты в учебных боях. Это дало представление о возможностях советской авиации, которое использовали для совершенствования тактик ВВС США. Испытания показали, что многие западные представления о советских «МиГах» были неполными или неверными. Аналитики ВВС установили, что истребители F-4 Phantom II были сопоставимы по характеристикам с МиГ-15. Исход боя между двумя машинами во многом зависел от подготовки пилотов.

В октябре журнал The National Interest писал, что перехватчик МиГ-25, захваченный американцами в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее ВВС Соединенных Штатов.

