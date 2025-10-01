Наука и техника
10:31, 1 октября 2025Наука и техника

Трофейный МиГ-25 покажут в США

TNI: Российский перехватчик МиГ-25 впервые покажут в Национальном музее ВВС США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости

Российский перехватчик МиГ-25, захваченный США в Ираке в 2003 году, покажут в Национальном музее Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

Издание отмечает, что одноместный самолет МиГ-25РБ был обнаружен за пределами авиабазы ​​Аль-Такаддум в Ираке в 2003 году в первые месяцы американской операции «Иракская свобода». Бомбардировщик, как пишет TNI, был засыпан песком, который должен был защитить его от уничтожения силами коалиции США, Великобритании и других стран. Спрятанный самолет был лишен крыльев, а его вертикальные стабилизаторы были сняты для доставки его в США в качестве трофея.

Журнал сообщает, что данный самолет станет первым МиГ-25, попавшим в американский музей, где будет выставлен с 7 октября в течение шести месяцев.

«Как уже отмечалось, шестимесячная экспозиция в Национальном музее ВВС США станет для любителей авиации первой возможностью увидеть МиГ-25 в Соединенных Штатах. После временной экспозиции, вероятно, продолжится реставрация, прежде чем самолет будет представлен в постоянной экспозиции», — говорится в публикации.

В марте издание 19FortyFive заметило, что МиГ-31 появился после того, как Запад получил доступ к самолету МиГ-25, который в 1976 году летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
