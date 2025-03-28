Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:23, 28 марта 2025Наука и техника

В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»

19FortyFive: Радар МиГ-31 был технологическим чудом своего времени
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Радар советского истребителя-перехватчика МиГ-31 был «технологическим чудом своего времени и требовал участия почти каждой крупной советской оборонной электронной фирмы». Об этом рассказывает 19FortyFive.

В публикации отмечается, что МиГ-31 стал первым боевым самолетом в мире, серийно получившим радар с пассивной фазированной антенной решеткой. «Его дальность поиска составляла 124 мили (200 километров — прим. «Ленты.ру») в переднем полушарии и 56 миль (90 километров) — в заднем. Он мог отслеживать цели на расстоянии 75 миль (120 километров)», — пишет американское издание.

Обозреватель Рубен Джонсон напоминает, что истребитель-перехватчик мог отслеживать десять целей, а затем поражать до четырех одновременно. При этом выбор целей осуществлял компьютер, который самостоятельно ранжировал мишени по приоритету.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

«Огромные усилия были вложены в программу по той простой причине, что оборона СССР требовала самолета, который мог бы перехватить любую ядерную платформу, будь то бомбардировщик или крылатая ракета, прежде чем она сможет выстрелить по своей цели внутри Советского Союза», — говорится в публикации.

Там же напоминается, что МиГ-31 появился после того, как Запад получил доступ к самолету МиГ-25, который в 1976 году летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию.

В августе журнал The National Interest заметил, что российский истребитель МиГ-31 по сей день остается загадкой для западных стран.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Названы суточные потери ВСУ в Курской области

    В Раде рассказали о штрафах за неявку в военкомат для находящихся на фронте бойцов ВСУ

    Врач объяснил преимущества уже применяемого в России нового метода лечения рака простаты

    Путин поговорил с Эрдоганом

    Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

    Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

    LG провела пробный перезапуск завода в России

    В России заявили об обреченном гарнизоне ВСУ на территории Курской области

    Очевидцы сообщили о задымлении в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше