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07:56, 13 августа 2024Наука и техника

В США восхитились российским истребителем МиГ-31

National Interest: российский МиГ-31 до сих пор окутан тайной для Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский истребитель МиГ-31 по сей день остается загадкой для западных стран. Об этом написало издание National Interest.

«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений», — сказано в статье.

Как пишут журналисты, данный истребитель не просто сохранил свои изначально высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию, повысившую его дальность полета и боевую эффективность. МиГ-31 остается могучей машиной для войны в воздухе, резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что российские крейсеры класса «Киров» были созданы для противодействия авианосцам США. Так, по словам аналитика и бывшего сотрудника Конгресса США Брэндона Дж. Вайхерта, линейные крейсеры класса «Киров» являются грозными атомными кораблями. Вайхерт увидел в них значительную угрозу для военно-морских сил США.

Ранее западный аналитик Грег Лоусон заявил, что властям США нужно пересмотреть отношения с Россией. Действия американской администрации увеличивают риски ядерной эскалации, считает эксперт.

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      Марина Совина
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