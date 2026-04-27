18:08, 27 апреля 2026Бывший СССР

В стране ЕС мужчина сорвал и разорвал флаг Украины

Delfi: В Латвии задержали мужчину, сорвавшего и разорвавшего флаг Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

В латвийском городе Даугавпилс мужчина сорвал и разорвал флаг Украины. Об этом сообщает Delfi.

«В ходе расследования правоохранители установили предполагаемого виновного, и 23 апреля задержали мужчину 2003 года рождения, который был помещен в изолятор временного содержания», — сказано в материале.

Отмечается, что в отношении мужчины начали уголовный процесс по статье о разжигании национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти либо вражды.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли дать Украине разрешение на пролет беспилотников, которые били по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.

