В стране ЕС мужчина сорвал и разорвал флаг Украины

Delfi: В Латвии задержали мужчину, сорвавшего и разорвавшего флаг Украины

В латвийском городе Даугавпилс мужчина сорвал и разорвал флаг Украины. Об этом сообщает Delfi.

«В ходе расследования правоохранители установили предполагаемого виновного, и 23 апреля задержали мужчину 2003 года рождения, который был помещен в изолятор временного содержания», — сказано в материале.

Отмечается, что в отношении мужчины начали уголовный процесс по статье о разжигании национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти либо вражды.

