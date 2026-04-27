09:27, 27 апреля 2026

Трамп планировал стрельнуть шутками в день покушения

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Getty Images

Президент США Дональд Трамп перед ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома называл свое выступление «самым горячим мероприятием в городе» и собирался выступить с заранее подготовленной речью, наполненной шутками. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Он и его советники наполнили подготовленную речь шутками, включая колкости в адрес членов его собственного кабинета», — сказано в сообщении.

Вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

В ходе стрельбы оказался ранен один из сотрудников Секретной службы. Мужчина при этом выжил — его спас бронежилет. Установлена была также личность нападавшего: им оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

    67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

    Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

    Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

    Российские «Герани» подорвали одну из баз ГУР Украины

    Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

    Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

    Назван способ навсегда отключить обновления Windows

    Все новости
