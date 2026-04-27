Трамп планировал стрельнуть шутками в день покушения

WSJ: Трамп готовил выступление с шутками в день покушения

Президент США Дональд Трамп перед ужином Ассоциации корреспондентов Белого дома называл свое выступление «самым горячим мероприятием в городе» и собирался выступить с заранее подготовленной речью, наполненной шутками. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Он и его советники наполнили подготовленную речь шутками, включая колкости в адрес членов его собственного кабинета», — сказано в сообщении.

Вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

В ходе стрельбы оказался ранен один из сотрудников Секретной службы. Мужчина при этом выжил — его спас бронежилет. Установлена была также личность нападавшего: им оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен.