15:34, 27 апреля 2026

Луганские шахтеры пожаловались на увольнения и отсутствие выплат

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Работники трех луганских шахт, которые до недавнего времени находились под управлением ООО «Торговый дом "Донские угли"» из Ростова-на-Дону, проходящего процедуру банкротства, пожаловались на массовые сокращения, сопровождающиеся невыдачей зарплат за много месяцев. Об этом пишет RTVI.

Речь идет об угледобывающих предприятиях «Красный Партизан», «Должанская-Капитальная» и шахте имени Я.М. Свердлова. Собеседник издания, работавший на первом из них, объяснил, что проблемы с зарплатами начались сразу после того, как шахту в 2024 году передали российскому инвестору.

В последний раз деньги шахтеры видели в декабре, и с тех пор им выдают только «корешки», где указана начисленная сумма, а самих выплат нет.

После сокращения бывшим сотрудникам предложили ехать на работу в Ростовскую область или встать на учет в центр занятости. Без работы и средств к существованию остались около 1,2 тысячи человек. Зарплата на должностях, которые им предлагают, не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Власти региона ситуацию не комментируют.

Проблемы у «Донских углей» начались еще в 2025 году, когда их чистый убыток составил 11,2 миллиарда рублей. В текущем году луганское Главное управление по реструктуризации шахт (ГУРШ) подало к компании иск на сумму более 1,14 миллиарда рублей в дополнение к уже имеющимся претензиям на 1,8 миллиарда.

В феврале правительство ЛНР расторгло договор с компанией в отношении трех шахт, чтобы передать их в управление ГУРШ. Позднее руководство шахт объяснило сотрудникам, что производство нерентабельно, компания работает в убыток и продолжать добычу нецелесообразно.

В Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР отметили, что правовых оснований для прямого регулирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании «Донские угли» у него нет. Государственная инспекция труда также не обнаружила нарушений трудового законодательства в связи с невыплатой зарплат и посоветовала уволенным обращаться в суды самостоятельно.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук обвинил в проблемах Украину, потому что до 2014 года она ничего не вкладывала в шахты. В то же время он признал, что никакие российские инвесторы улучшить ситуацию в угольной промышленности Донбасса не смогут.

«Передавать кому-то в эксплуатацию эти шахты бессмысленно, потому что любой арендатор или собственник просто выгребет оттуда все, что можно, и бросит предприятие в еще худшем состоянии», — констатировал эксперт.

Ранее глава Кузбасса, главного угледобывающего региона России, Илья Середюк назвал кризис в области беспощадным из-за падения доходов угольных компаний и массовой остановки добычи.

