Внешность дочери Дмитрия Маликова в купальнике вызвала споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Внешность дочери российского певца Дмитрия Маликова Стефании Маликовой в откровенном наряде вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка показала фото, сделанные во время февральского отдыха на море. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, позируя в слитном белом купальнике с глубокими вырезами на бедрах.

Пользователи оценили публикацию в комментариях. Часть из них восхитились стройностью наследницы артиста: «Сколько труда надо вложить, чтобы иметь такую фигуру! Бомба! Шикарные фото», «Здесь прекрасно все!», «Фигура шик!», «Не могу подобрать слов, как красиво».

В свою очередь, другие юзеры обратили внимание на худобу Маликовой. «Мамочки, накормите эту прекрасную девушку», «На "Оземпике" все уже рехнулись», «Что за кости?», «Хорошие кости, загорелые, как шашлык», «Это скелет, попахивает анорексией», — заявили они.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью дочери советской и российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Елизаветы Галкиной со словами «просто космос».

