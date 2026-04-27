Военкоры показали кадры боевой работы Африканского Корпуса ВС РФ во время атаки в Мали

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры боевой работы Африканского Корпуса ВС РФ во время отражения атаки радикальных исламистов в Мали.

«Экипажи проявили высокую выучку, подготовку и большое мужество нанося поражение по наступающим колоннам боевиков под обстрелом из ПЗРК и стрелкового оружия», — отмечается в публикации.

На кадрах зафиксирован вылет вертолетной группы Африканского Корпуса во время событий 25 апреля.

Ранее сообщалось, что боевики в количестве более 2000 человек атаковали военные позиции сразу в четырех городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, однако на подступе к жилым домам были разбиты, не сумев проникнуть в город. Предположительно, Африканский корпус задействовал вертолеты КА-52 и дроны. В Кати боевики также не зашли, понеся серьезные потери.