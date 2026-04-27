10:30, 2 мая 2026

Врач предупредил об одном из самых опасных и разрушительных заблуждений об алкоголе

Наталья Обрядина
Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не является народным снотворным, заявил психиатр, главный врач клиники «Аксона» Эдуард Холодов. Об одном из самых опасных и разрушительных заблуждений о спиртных напитках он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Холодова, выпитый вечером бокал вина обладает седативным действием, поэтому может сократить время засыпания, но в то же время он нарушает структуру сна. «Алкоголь избирательно и грубо подавляет быструю фазу сна, особенно во второй половине ночи. Это приводит к частым пробуждениям, повышенной потливости, кошмарам и фрагментарным, тревожным сновидениям. Все это оказывает катастрофическое воздействие на психику и мозг», — подчеркнул он.

Психиатр предупредил, что привычка по вечерам снимать стресс с помощью спиртных напитков грозит утренней разбитостью, раздражительностью, повышенной тревожностью и ухудшением концентрации внимания и памяти. Кроме того, как отметил врач, алкоголь сильно расслабляет мышцы глотки, из-за чего у человека развивается храп и эпизоды апноэ (остановки дыхания на 30-60 секунд). Это приводит к гипоксии мозга и, как следствие, гибели его нейронов.

«Если вы привыкли засыпать с помощью алкоголя, ваш мозг перестраивается. Со временем та же доза перестает работать, вы начинаете увеличивать ее. А когда пытаетесь заснуть без спиртного — возникает тяжелейшая бессонница, которая в разы сильнее исходной. Это замкнутый круг зависимости», — предостерег Холодов.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

