ВСУ открыли огонь по своим бойцам во время попытки контратаки в Купянске

SHOT: ВСУ открыли огонь по своим бойцам при попытке контратаковать в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по своим бойцам при попытке контратаки в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Бардак в командовании отдельных групп ВСУ привел к тому, что штурмовики постреляли своих же дроноводов», — сообщил источник канала.

Инцидент произошел в районе села Радьковка. Отмечается, что позднее российские операторы FPV-дронов, наблюдавшие за происходящим, атаковали противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В конце марта стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде. Отмечалось, что целью было восполнение дефицита патронов.