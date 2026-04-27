Бывший СССР
13:55, 27 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ открыли огонь по своим бойцам во время попытки контратаки в Купянске

SHOT: ВСУ открыли огонь по своим бойцам при попытке контратаковать в Купянске
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по своим бойцам при попытке контратаки в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Бардак в командовании отдельных групп ВСУ привел к тому, что штурмовики постреляли своих же дроноводов», — сообщил источник канала.

Инцидент произошел в районе села Радьковка. Отмечается, что позднее российские операторы FPV-дронов, наблюдавшие за происходящим, атаковали противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В конце марта стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде. Отмечалось, что целью было восполнение дефицита патронов.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Слова премьер-министра Словакии о пересмотре отношений с ЕС объяснили

    Москву под снежным апокалипсисом сняли из космоса

    Молдавия захотела остаться в выгодных для себя соглашениях СНГ

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Все новости
