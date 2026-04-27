Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

17:56, 27 апреля 2026

Женщина из Нью-Йорка бросила в бойфренда динамит и лишила его руки
Никита Савин
Фото: Suffolk County District Attorney’s Office

В США признали виновной жительницу Нью-Йорка, которая бросила самодельную динамитную шашку в спящего бойфренда и лишила его руки. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент, из-за которого 35-летняя Кейонна Уодделл оказалась в тюрьме, произошел 23 марта 2024 года. Женщина поссорилась с бойфрендом, после чего тот попросил ее уйти из его дома. Затем мужчина лег спать. Через некоторое время его разбудило громкое шипение. Он открыл глаза и увидел на полу в своей комнате динамит с зажженным запалом. Мужчина схватил шашку и попытался выбросить в окно, но она взорвалась.

В результате американец лишился большей части правой кисти. Он выскочил на улицу и увидел убегающую Уодделл. В больнице пострадавшему пришлось ампутировать остаток кисти и часть предплечья.

Уодделл арестовали на следующий день. Окончательный приговор женщине вынесут 27 мая. Ей грозит до 25 лет тюрьмы за нападение первой степени и незаконное хранение оружия.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах 11 школьников получили травмы и ожоги в ресторане. На столе, за которым сидели подростки, взорвалась газовая плитка.

