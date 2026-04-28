В российском городе сорванная ветром остановка едва не придавила мужчину

В Александрове сорванная ветром остановка едва не придавила мужчину

В городе Александров Владимирской области мужчину едва не придавило конструкцией на автобусной остановке. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал AlexAutoLive.

Инцидент произошел на улице Гагарина в разгар метели, когда скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду. В один момент, не выдержав очередного шквала, остановочный павильон перевернулся. Сорвавшись, конструкция едва не накрыла собой стоявшего под крышей мужчину — горожанину удалось отбежать, оказавшись всего в нескольких шагах от опрокинувшейся остановки. Случившееся произошло на глазах проходившего мимо юноши.

Иначе закончилась подобная история в подмосковных Мытищах. Там под весом снега стеклянный козырек автобусной остановки рухнул на девушку. Из-под сугроба ее вызволяли очевидцы. Горожанку госпитализировали с травмами и болями в шее и грудной клетке.

В Петропавловске-Камчатском, крыша остановочного павильона оказалась пробита глыбой льда. Проломив козырек, ледяной торос упал на женщину, ждавшую транспорт. Спасти ее не удалось. Другие две горожанки, стоявшие поблизости увернулись от рухнувшей ледяной массы.