В Подмосковье на девушку рухнул козырек остановки

В Мытищах на девушку рухнул козырек остановки

В подмосковных Мытищах стеклянная крыша автобусной остановки под весом снега рухнула на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в жилищном комплексе «Датский квартал». Пострадавшая в тот момент ожидала маршрутку. Из-под сугроба девушку помогли вызволить стоявшие рядом мужчины. Горожанку госпитализировали с травмами и болями в шее и грудной клетке. По словам местных жителей, накопившийся на козырьке снег виднелся еще утром, но счистить его никто не удосужился.

Ранее в другом российском городе, Оренбурге, на пенсионерку свалился козырек продуктового магазина. Навес не выдержал скопившейся на нем наледи. 78-летняя женщина была доставлена в больницу со множественными переломами ноги. Возбуждено уголовное дело.

В Омске крышей остановки придавило ждавшего транспорт мужчину. Отстроенный лишь пару лет назад остановочный павильон просто сложился пополам.