Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:34, 30 января 2026Экономика

В Подмосковье на девушку рухнул козырек остановки

В Мытищах на девушку рухнул козырек остановки
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковных Мытищах стеклянная крыша автобусной остановки под весом снега рухнула на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в жилищном комплексе «Датский квартал». Пострадавшая в тот момент ожидала маршрутку. Из-под сугроба девушку помогли вызволить стоявшие рядом мужчины. Горожанку госпитализировали с травмами и болями в шее и грудной клетке. По словам местных жителей, накопившийся на козырьке снег виднелся еще утром, но счистить его никто не удосужился.

Ранее в другом российском городе, Оренбурге, на пенсионерку свалился козырек продуктового магазина. Навес не выдержал скопившейся на нем наледи. 78-летняя женщина была доставлена в больницу со множественными переломами ноги. Возбуждено уголовное дело.

В Омске крышей остановки придавило ждавшего транспорт мужчину. Отстроенный лишь пару лет назад остановочный павильон просто сложился пополам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

    Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп напугал пользователей сети

    Россиянин превратил квартиру в свалку и разозлил соседей

    В МИД России заявили о сложных отношениях с союзником США

    Акула растерзала подростка на пляже

    В ЕС захотели заменить потолок цен полным запретом услуг по перевозке российской нефти

    Трамп оценил степень приближения к сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok