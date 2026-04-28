Американцы поблагодарили Лукашенко

США поблагодарили Лукашенко за сотрудничество
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Соединенные Штаты благодарят белорусского президента Александра Лукашенко за сотрудничество. Соответствующий пост на странице в соцсети Х опубликовал спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул.

«Мы благодарим (…) президента Лукашенко за готовность продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами», — написал американский дипломат.

Ранее Лукашенко допустил, что США через посредничество Белоруссии улучшат отношения с Россией. По его словам, Минск будет делать все для реализации подобного развития событий.

