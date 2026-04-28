В старых смартфонах нашли неустранимую уязвимость

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:42, 28 апреля 2026

В старых Android-смартфонах нашли неустранимую уязвимость процессора
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Критическая уязвимость многих Android-смартфонов позволяет хакерам получить полный доступ к устройству. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

Журналисты портала сослались на отчет компании Kaspersky ICS CERT, специалисты которой нашли уязвимость в прошивке некоторых процессоров Qualcomm. Чипы этого бренда используются во многих моделях смартфонов. Уязвимость, имеющая идентификатор CVE-2026-25262, позволяет взломать устройство еще на этапе запуска операционной системы (ОС), что делает ее наиболее опасной.

Затронутые уязвимостью чипы Qualcomm, по словам специалистов, производились в период с 2014 по 2019 годы. Поэтому авторы отчета допустили, что активных девайсов, подверженных взлому, в мире осталось не так много. В Kaspersky ICS CERT заявили, что уязвимость невозможно устранить, поэтому рекомендовали пользователям отказаться от использования устройств. К ним отнесли Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S7 и S8, Google Pixel 2 и другие аппараты.

«Исследователи в области безопасности предупреждают, что в худшем случае злоумышленники могут получить полный контроль над затронутыми устройствами и доступ к конфиденциальным данным», — заявили журналисты Tech Advisor.

Ранее авторы издания BGR перечислили смартфоны Apple, которыми небезопасно пользоваться в 2026 году. К ним отнесли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и более старые устройства бренда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ночь была страшная». ВСУ вновь ударили дронами по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе начался сильный пожар

    Стало известно о реакции Трампа на предложении Ирана по завершению войны

    67-летняя Мадонна в откровенном наряде вышла в свет с 29-летним возлюбленным

    В Санкт-Петербурге начнут собирать кроссоверы под новой маркой

    Россиянин сбежал из-под конвоя в здании суда

    Бывшего сотрудника ФСБ взяли под стражу из-за подозрительных схем с диаспорой

    В старых смартфонах нашли неустранимую уязвимость

    Раскрыт гонорар осудившей СВО певицы Манижи

    Желающим дожить до 100 лет назвали обязательный ингредиент питания

    Россиян предупредили о сложностях с получением шенгена и визы в Японию в начале мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok