Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

Актриса Блохина: Участников шоу «Звезды в джунглях» не подкармливали вне камер

Актриса дубляжа, бывшая участница российского шоу о выживании «Звезды в джунглях» на канале ТНТ Дарья Блохина раскрыла правду о питании на проекте в интервью фигуристке Евгении Медведевой, запись их разговора доступна на YouTube.

Блохина заявила, что участников «Звезд в джунглях» не подкармливали вне камер. По ее словам, герои проекта действительно питались мало: в основном они ели чечевицу, которую варили в чайнике. «Мы научились выпаривать соль из морской воды, потому что у нас не было соли. И выпаривали мы ее на крышечке чайника», — также отметила она.

Однажды участники программы случайно сварили птичий корм, потому что приняли его за крупу, вспомнила Блохина. Неудачей обернулась и попытка сварить суп из краба. «Я говорила: "Крабы — падальщики, вы не сможете его сварить, потому что он весь грязный и мясо у него только в клешнях"», — уточнила актриса и добавила, что другие герои проекта ее не послушали. В итоге блюдо оказалось несъедобным.

Ранее певица Ольга Бузова призналась, что часто спорит с соведущим по шоу «Звезды в джунглях» актером и комиком Михаилом Галустяном. Она подчеркнула, что не любит замалчивать свое мнение.

Шоу «Звезды в джунглях» выходит на канале ТНТ с 2024 года. В эфире программы звезды российского шоу-бизнеса проходят опасные испытания в джунглях Южной Америки и борются за крупный денежный приз.