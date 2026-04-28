Бывшего сотрудника ФСБ взяли под стражу из-за подозрительных схем с диаспорой

В Тюмени суд арестовал до 12 мая экс-сотрудника ФСБ по делу о мошенничестве

Калининский районный суд Тюмени избрал меру пресечения бывшему сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Гражданин обвиняется в мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 12 мая 2026 года.

Обвиняемый по имени Алексей попал в поле зрения следователей якобы из-за подозрительных схем с представителями одной из диаспор, уточняет 72.RU.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего подполковника ФСБ Алексея Кудрявцева за пытки мужчины, чтобы заставить его признаться в связях с террористами.