Диетолог раскрыла самое полезное масло для жарки

Александра Лисица

Американский диетолог Сапна Перувемба раскрыла самое полезное масло для готовки. Ее рекомендацию приводит издание Real Simple.

Самым полезным для здоровья растительным маслом, подходящим для жарки и салатов, она назвала оливковое. «Оливковое масло богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая воспаление и уровень липидов в крови», — отметила Перувемба.

Кроме того, у оливкового масла в отличие от других растительных масел более высокая температура дымления, что препятствует образованию опасных соединений, разрушающих клеточные мембраны и усиливающих окислительный стресс при попадании в организм, добавила диетолог.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Температура дымления рафинированного оливкового масла составляет от 199 до 243 градусов по шкале Цельсия, а оливкового масла первого отжима — от 177 до 210 градусов по шкале Цельсия, что делает его универсальным для повседневного приготовления», — заключила Перувемба.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупредила, что некоторые продукты медленно разрушают организм. Она уточнила, что речь идет об употреблении в больших количествах выпечки, пакетированных соков и колбасах.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    На Елену Исинбаеву подали в суд

    Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

    Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

    Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

    Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

    Раскрыта криминальная обстановка в России

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

    Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

    Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

    Все новости
