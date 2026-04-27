Дрон ВСУ убил россиянина на самокате

Гладков: Житель Белгородской области погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Один человек погиб и еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как отметил он, один из ударов беспилотника произошел в селе Новая Таволжанка, что в Шебекинском округе. Он носил целенаправленный характер. Дрон атаковал мужчину, который передвигался на самокате. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавший скончался на месте.

«Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибшего», — отметил Гладков.

Еще один инцидент с вражеским БПЛА произошел в хуторе Красиво Борисовского округа. Там была совершена атака на легковой автомобиль, в ходе которой был ранен мужчина. Врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. Как только ему окажут неотложную помощь, жителя переведут в одну из больниц Белгорода.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадала сотрудница сельхозпредприятия на хуторе Вязовской Краснояружского округа. Она продолжит лечиться амбулаторно.