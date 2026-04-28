Елена Ксенофонтова трогательно оплакала свою фанатку

Актриса Ксенофонтова выложила душещипательный пост об ушедшей из жизни фанатке

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова не смогла сдержать эмоций, узнав об уходе своей тяжелобольной поклонницы по имени Мадина Абдуллаева. Печальную новость артистка сообщила в своем Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Елена рассказала, что Мадина вела ее фан-страницу в соцсети и постоянно благодарила ее за творчество, говоря, что Ксенофонтова «помогает ей жить».

«Начала писать очень трогательные письма, назвала меня мамой и всю жизнь мечтала меня увидеть. У меня даже была возможность приехать, пусть не в ту страну, где жила Мадина, но неподалеку, в Кыргызстан», — поделилась артистка.

Какое именно неизлечимое заболевание было у женщины, неизвестно.

В марте 2025 года актриса Елена Ксенофонтова сообщила о разводе с третьим мужем, адвокатом Алексеем Куликовым. На вопрос о том, почему пара рассталась, актриса заявила, что это «секрет».