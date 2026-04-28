15:35, 28 апреля 2026Экономика

Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: ilolab / Shutterstock / Fotodom  

Правительство Германии начало разработку проекта бюджета на 2027 год. По данным агентства Reuters, ссылающегося на собственные источники, в нем предусмотрен общий объем заимствований в размере 196,5 миллиарда евро.

По словам инсайдеров из Минфина страны, в проекте бюджета на следующий год заложен объем расходов в размере 543,3 миллиарда евро. Чистый объем заимствований в основном бюджете должен увеличиться до 110,8 миллиарда евро. Предусмотрен рост оборонного бюджета: с 82,7 миллиарда евро в этом году до 105,8 миллиарда в следующем.

В проекте, помимо основного бюджета, указаны также расходы из спецфондов, финансируемых благодаря кредитам. Так, из спецфонда бундесвера хотят в следующем году выделить 27,5 миллиарда евро, а на траты спецфонда инфраструктуры и климатической защиты — 58,2 миллиарда евро. К сентябрю, после того, как документ одобрит кабмин, его передадут на рассмотрение парламента.

В Германии ранее запланировали рекордно высокий объем заимствований на 2026 год. По данным агентства по управлению госдолгом страны, их общий размер должен составить в 2026 году рекордные 512 миллиардов евро. Привлекать средства планировалось в том числе за счет выпуска «зеленых» облигаций в размере от 16 до 19 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал увеличение задолженности при формировании долгосрочного бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год. Чтобы укладываться в имеющиеся средства, странам Европы нужно работать над сокращением расходов, а не наращивать их, обратил внимание он. А значит, необходим пересмотр приоритетов, резюмировал немецкий политик.

