Мамулашвили: После 30 дней на передовой боец ВСУ становится неадекватным

Любой боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), пробывший на передовой более 30 дней, становится неадекватным, особенно — новобранец. Об этом высказался командир батальона «Грузинский легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) Мамука Мамулашвили, передает Telegram-канал «Новости.live».

«30 дней солдат может как-то продержаться и быть адекватным на линии соприкосновения, а потом это уже опасно. Это опыт, который человек получает впервые в жизни. И это очень сложно», — заявил грузинский наемник.

Он добавил, что при этом грузинские бойцы нередко находятся на передовой до полугода и не имеют возможности вернуться на родину из-за позиции грузинского правительства.

Ранее стало известно, что российские войска начали окружение Рай-Александровки. Населенный пункт называют важнейшим узлом обороны ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.