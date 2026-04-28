Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 28 апреля 2026Бывший СССР

Грузинский наемник ВСУ высказался о неадекватности украинских солдат на передовой

Мамулашвили: После 30 дней на передовой боец ВСУ становится неадекватным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Любой боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), пробывший на передовой более 30 дней, становится неадекватным, особенно — новобранец. Об этом высказался командир батальона «Грузинский легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) Мамука Мамулашвили, передает Telegram-канал «Новости.live».

«30 дней солдат может как-то продержаться и быть адекватным на линии соприкосновения, а потом это уже опасно. Это опыт, который человек получает впервые в жизни. И это очень сложно», — заявил грузинский наемник.

Он добавил, что при этом грузинские бойцы нередко находятся на передовой до полугода и не имеют возможности вернуться на родину из-за позиции грузинского правительства.

Ранее стало известно, что российские войска начали окружение Рай-Александровки. Населенный пункт называют важнейшим узлом обороны ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле раскрыли подробности о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok