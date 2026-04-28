03:00, 28 апреля 2026

Изнасиловавшего 18-летнюю студентку преступника приговорили через 48 лет

Никита Савин
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Жителя Великобритании приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование студентки, совершенное 48 лет назад. Об этом сообщает Daily Star.

Неизвестный преступник напал на 18-летнюю девушку 2 октября 1977 года всего через несколько часов после того, как она приехала учиться в Университет Лидса. Он разбил окно комнаты студентки, надругался над ней и сбежал, когда услышал, что кто-то идет. Следователи собрали на месте преступления образцы биологических материалов насильника, однако поймать его не могли почти 50 лет.

Прорыв в расследовании случился после того, как из найденных улик удалось выделить ДНК преступника. Они не совпали с образцами в базах данных, однако там нашелся близкий родственник насильника. В итоге следователи вышли на 66-летнего Дэвида Шарпа. На момент преступления ему было 17 лет.

Материалы по теме:
Маньяк Зодиак: кем он оказался, сколько жертв, история
Маньяк Зодиак:кем он оказался, сколько жертв, история
19 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022

23 апреля его признали виновным и приговорили к шестилетнему сроку. Ему пожизненно запретили приближаться к пострадавшей и на неопределенный срок внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Судья заявил, что никакое наказание не сможет компенсировать ту психологическую травму, которую Шарп нанес пострадавшей и ее родным.

Ранее американская полиция объявила о поимке насильника и убийцы девушки через 42 года после преступления. Задержать преступника удалось благодаря образцам ДНК с места преступления.

