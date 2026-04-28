Известный актер рассказал о жизни в ветхом доме без воды и канализации

Известный российский актер Роман Курцын сообщил, что в детстве жил в Костроме, в ветхом доме без воды и канализации. Воспоминаниями о том периоде он поделился в интервью изданию «7Дней».

По словам артиста, постройка, которая оказалась по средствам его отцу и матери, находилась в самом криминальном районе города. «Там не было отопления, газа, воды — только печка. Когда мы с отцом приехали делать ремонт, решили проверить, насколько прочные стены, отец не очень сильно пнул по одной, и она тут же упала. Такую рухлядь мы купили!» — рассказал он.

Курцын отметил, что восстановление старого дома заняло много лет. За это время семья смогла провести канализацию и воду, обновить печку, а затем подвести газ. «Я мечтал, чтобы у моих родителей был свой хороший дом. Уже больше пяти лет они живут в Ярославле — по соседству со мной, в доме, который я им построил. (...) Рядом в доме брат с женой, родители моей жены, бабушки... Мне кажется, это очень правильно», — заключил актер.

