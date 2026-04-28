Казахстан отреагировал на прекращение транзита нефти в Германию по «Дружбе»

Казахстан перераспределит поставки нефти из-за прекращения транзита по «Дружбе»

Казахстан перераспределит экспорт 260 тысяч тонн нефти в направлении порта Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). О реакции на прекращение поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» сообщает Минэнерго Казахстана, передает Kazinform.

«В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн», — указано в сообщении.

В порт Усть-Луга планируется отправить 100 тысяч тонн нефти, остальные 160 тысяч — в систему КТК. В ведомстве подчеркнули, что изменения поставок не скажутся на исполнении годового плана по добыче нефти.

Ранее сообщалось, что решение России перекрыть ФРГ доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева.