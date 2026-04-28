КНДР резко увеличила число казней в пандемию

В КНДР повысили число казней за культуру и религию в пандемию COVID-19

Северная Корея резко повысила число казней, которые она провела после закрытия своих границ во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую правозащитную группу «Рабочая группа по вопросам правосудия переходного периода», базирующуюся в Сеуле.

По данным доклада, с 2020 по 2024 год были задокументированы 60 случаев казней, в которых погибли 148 человек. Для сравнения: за предыдущие пять лет произошло 39 казней. Основной причиной стало нарушение запретов на иностранную культуру, включая просмотр южнокорейских фильмов и дорам. При этом такие расстрелы фиксируются не только на границе с Китаем, но и во внутренних районах страны.

Выводы основаны на интервью с 880 перебежчиками из КНДР и на спутниковых снимках. Исследователи также отметили, что после пандемии выросло число казней за политические преступления — с 4 до 28. По мнению экспертов, новый виток репрессий может быть связан с подготовкой преемницы Ким Чен Ына, его дочери Чжу Э.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын дважды упомянул северокорейских солдат, которые совершили «самоубийственные атаки» во время участия в конфликте на Украине. Отмечается, что об этом он рассказал, выступая на церемонии открытия мемориала в Пхеньяне, посвященного северокорейцам, принимавшим участие в боях под Курском.

Ким Чен Ын назвал их героями, которые без колебаний выбрали самоуничтожение, чтобы защитить великую честь. «Они не ожидали никакой компенсации, хотя совершили выдающиеся подвиги», — добавил он.