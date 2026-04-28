09:24, 28 апреля 2026

Ким Чен Ын назвал героями совершивших теракт самоубийства солдат в Курске

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын дважды упомянул северокорейских солдат, которые совершили «самоубийственный теракт» во время участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что об этом он рассказал, выступая на церемонии открытия мемориала в Пхеньяне, посвященного северокорейцам, принимавшим участие в боях в Курской области.

Ким Чен Ын назвал их героями, которые без колебаний выбрали самоуничтожение, чтобы защитить великую честь. «Они не ожидали никакой компенсации, хотя совершили выдающиеся подвиги», — добавил он.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что операция по освобождению Курской области является беспрецедентным примером боевого взаимодействия между военнослужащими России и КНДР. Он отметил, что создание мемориального музея должно закрепить память о павших бойцах и стать символом их заслуг.

