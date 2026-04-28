10:20, 28 апреля 2026

Крис Дженнер на фото без фильтров после неудачной пластики сравнили с Майклом Джексоном

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media.com

Американскую телезвезду и бизнесвумен Крис Дженнер на фото без фильтров после неудачной пластики сравнили с Майклом Джексоном. Материал приводит Daily Mail.

70-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из спа-салона в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в черном наряде и массивных солнцезащитных очках. Ранее появилась информация, что предпринимательница крайне недовольна подтяжкой лица за 100 тысяч долларов (примерно 7,5 миллиона рублей), которую сделала год назад.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Похожа на Майкла Джексона», «По-прежнему выглядит на свой возраст», «Никакие пластические операции не остановят неумолимое течение времени», «Какая разница между реальными фото и фото с фильтрами!», «Доказательство: за деньги нельзя купить красоту или молодость», — заявили юзеры.

В марте сообщалось, что китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото.

